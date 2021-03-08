تيار الحكمة يرفض اعطاء الفقهاء الإسلاميين حق التصويت في المحكمة الاتحادية

تيار الحكمة يرفض اعطاء الفقهاء الإسلاميين حق التصويت في المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، رفضه اعطاء خبراء الفقه الإسلامي حق التصويت في المحكمة الاتحادية، فيما بين سبب ذلك.وقال النائب عن التيار جاسم موحان، في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية، ارسلت قانون المحكمة الاتحادية، وهو يتضمن وجود مجلس استشاري من خبراء الفقه الاسلامي، لكن دون اعطاءهم حق التصويت في المحكمة او الاعتراض على القرارات، ويكون دورهم استشاري فقط، واعطائهم حق التصويت يخالف الدستور”.وبين موحان ان “بعض القوى السياسية تريد مخالفة الدستور من خلال اعطاء خبراء الفقه الإسلامي حق التصويت في المحكمة الاتحادية، وفي نفس الوقت هناك قوى سياسية ترفض هذا الأمر وتريد الابقاء على هذه الفقرة، كما جاءت من الحكومة العراقية”.وينص الدستور العراقي في المادة (92):على ان المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً، وتتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء  في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

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