تيار الحكمة يستبعد تشكيل حكومة ديالى المحلية في الأمد القريب

تيار الحكمة يستبعد تشكيل حكومة ديالى المحلية في الأمد القريب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي،الأحد، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من “خوف” يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.وقال التميمي في حديث  صحفي، إن “الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 أشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات”، مبيناً أن “البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد”.واضاف ان “ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية”، لافتا الى ان “كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها”.وأوضح التميمي أنه “بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الأمد القريب”، مشيراً الى أن “تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة”.

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