تيار الحكمة يطالب الحلبوسي برفع الحصانة عن 21 نائب وليس طلال الزوبعي فقط

تيار الحكمة يطالب الحلبوسي برفع الحصانة عن 21 نائب وليس طلال الزوبعي فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية وعدم التوقف عند النائب طلال الزوبعي فقط.وقال الجابري في تصريح  صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب اذا توقفت عن النائب طلال الزوبعي بقضية رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية سيكون لتيار حكمة خطوة بجمع تواقيع نيابية للمطالبة برفع الحصانة عن الجميع”.وأضاف أن “رئاسة المجلس ليس امامها سوى خيار رفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات من قبل مجلس القضاء لتنفيذ العدالة بحق الجميع بعيدا عن الاستخدامات السياسية”.واوضح الجابري، أن “|رفع الحصانة ليس بالضرورة إلغاء عضوية النائب وإنما مراجعة القضاء لحسم الدعاوي المقامة ضده أمام المحاكم “، مشيرا إلى أن “كتلة الحكمة سبق وأن طالبت برفع الحصانة وسيكون لنا موقف خلال الفصل التشريعي القادم في حال لم ترفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم دعاوي قضائية”. 

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