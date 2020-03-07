تيار الحكمة يطالب الكتل الشيعية باجتماع موحد لاختيار رئيس الوزراء الجديد

تيار الحكمة يطالب الكتل الشيعية باجتماع موحد لاختيار رئيس الوزراء الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، السبت، بضرورة عقد قادة الكتل الشيعية اجتماع عاجل من اجل الخروج برؤية موحدة ازاء اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء. وقال البخاتي في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من المبادرات الوطنية التي طرحت من اجل اخراج البلاد من أزمته الحالية، لكن للأسف الشديد لم تجد الاذن الصاغية”.واضاف ان “قادة الكتل السياسية الشيعية مطالبين بعقد اجتماع، من اجل حلحلة الخلافات والمشاكل والاتفاق على صيغة موحدة لاختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء، بعيدا عن التشظي الحاصل”. وشدد على ضرورة “اختيار شخصية غير جدلية تتماشى مع تطلعات المرجعية الدينية والشارع العراقي، دون العودة الى المربع الاول”.

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