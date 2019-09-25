تيار الحكمة يطالب بكشف أسباب استقالة العلواني والجهة المتورطة

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الطاقة النيابية:نتائج التحقيق بالصادرات النفطية من قبل الإقليم ستعرض منتصف الشهر المقبل
حزب بارزاني:مد الأنبوب النفطي بين العراق وتركيا يتطلب استحصال موافقة حكومة مسرور
وزارة النفط:أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات صادرات النفط العراقي لشهر آب الماضي
حزب طالباني:حكومة مسرور “اشترطت” على حكومة عبد المهدي دفع 24 مليار دولار مقابل التفاوض!
العراق والصين يوقعان على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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