تيار الحكمة يعترض على قانون الاقتراض بصيغته الحالية

تيار الحكمة يعترض على قانون الاقتراض بصيغته الحالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن  النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، السبت، أن كتلته لن تصوت على قانون الاقتراض بصيغته الحالية.وقال البديري في مؤتمر صحفي بمشاركة نواب الكتلة ،  إن “احد ابرز البرامج للحكومة الحالية هو دعم القطاع الزراعي الا ان واقع الحال غير ذلك حيث بعد ستة اشهر من تسويق الفلاحين لمحاصيلهم لم تدفع لهم الحكومة مستحقاتهم “.وأضاف، أن “نسبة العاملين في القطاع الزراعي تعتبر اكبر نسبة من سكان العراق وتعتمد عليهم قطاعات اخرى مثل القطاع التجاري والصناعي وهم المحرك الاساسي للحياة “.وأشار الى أن “كتلة الحكمة النيابية تعلن بانها لن تصوت على الاقتراض اذا لم يتضمن دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين”.وبدأ مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، بمناقشة قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين. 

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