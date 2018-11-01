تيار الحكمة:4 وزراء تكنوقراط في حكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف حبيب الطرفي، القيادي في تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، الخميس، 01 تشرين الثاني، 2018، ان الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي تحتوي على (4) وزراء فقط تكنوقراط، فيما بين ان بقية الوزراء لا رابط بينهم وبين الوزارة التي تولوها.وقال الطرفي، في حديث صحفي له اليوم، ان “الحكومة الحالية (الجديدة)، قبل تشكيلها كان يراد لها حكومة تكنوقراط،، لكن التكنوقراط في حكومة عبدالمهدي غير واضح”.وبين الطرفي ان “(4) وزراء فقط في حكومة عبدالمهدي هم تكنوقراط وهم: (وزير الصحة علاء العلواني، وزير النفط ثامر الغضبان، وزير الزراعة صالح الحسني ووزير الخارجية محمد علي الحكيم)، والاخرين لا يربطهم رابط بالوزارة التي استوزروها من ناحية الشهادة او عملهم السابق”.وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس 24 تشرين الاول 2018، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.