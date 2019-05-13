تيار الحكيم:أمانة بغداد من “حصتنا”

تيار الحكيم:أمانة بغداد من “حصتنا”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تيار الحكمة، الاثنين، أن امانة بغداد ستكون ضمن أولويات التيار خلال توزيع الهيئات المستقلة المقرر في حزيران المقبل، مشيرة إلى أن القيادي بالتيار عبد الحسين عبطان قادر على إدارة الامانة.وقال النائب عن الكتلة علي جاسم الحميداوي في تصريح  صحفي، إن “أمانة بغداد ستكون ضمن اولويات المطالبة بها ضمن الهيئات المستقلة خلال شهر حزيران القادم”، مؤكدا أن “تيار الحكمة لديه اصرار على إدارة أمانة بغداد”.وأكد الحميداوي الانباء السابقة التي تحدثت عن ترشيح عبد الحسين عبطان للمنصب، مؤكدا أن “عبطان قادر على إدارة امانة بغداد وايصال الخدمات لجميع مناطق وسكان العاصمة”.يشار إلى أن تيار الحكمة نفى خلال الفترة الماضية الانباء التي تحدثت عن ترشيح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان لمنصب أمين بغداد. 

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