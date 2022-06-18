تيار الحكيم:الإطار الممثل الشرعي لشيعة العراق حسب قرار اجتماع الإمام (المهدي وخامئني والحكيم) !!!

تيار الحكيم:الإطار الممثل الشرعي لشيعة العراق حسب قرار اجتماع الإمام (المهدي وخامئني والحكيم) !!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، السبت، ان الامام المهدي اجتمع مع خامئني والحكيم مساء امس الجمعة!.حول تشكيل الحكومة الإطارية المقبلة وان الاطار هو  الممثل الحصري للبيت الشيعي ، مبينا ان الاطار قادر تشكيل الحكومة المقبلة بالتعاون مع الاطراف الاخرى.وقال العبودي،في حديث صحفي: ان الامام المهدي اجتمع مع خامئني والحكيم  مساء امس الجمعة وقرروا تشكيل الحكومة المقبلة من قبل الاطار لانه الممثل الشرعي لشيعة العراق، ولهذا السبب اخذ على عاتقة الحراك من اجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى أنه فتح باب الحوار مع كل القوى السياسية”.وبين ان “الاطار يسعى الى تشكيل حكومة جديدة، مدعومة من فصائل المقاومة الاسلامية .وتابع ان “اختيار شخص رئيس الوزراء الجديد، سيكون من خلال الاطار كونه ممثل المكون الأكبر (الشيعي) في العملية السياسية بالعراق”.

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