تيار الحكيم:سنعترض أمام المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، الاحد، ان اكثر من 60 بالمئة من الكتل السياسية اعترضت على نتائج الانتخابات الحالية، مبينا أن تحالف قوى الدولة سيلجأ للمحكمة الاتحادية للاعتراض على النتائج.وقال العبودي في لقاء متلفز ، ان “هناك سيناريو خارجي طبق بالداخل العراقي خلال الانتخابات”، مشيرا الى وجود “جهات تريد اثارة الفوضى والدفع باتجاه الاقتتال الداخلي”.واوضح العبودي ان “تحالف قوى الدولة يمتلك قاعدة شعبية وافضل ماكنة انتخابية”، مشيرا الى ان “تحالف قوى الدولة رفض نتائج الانتخابات وسيلجأ الى المحكمة الاتحادية قريبا”.وتابع ان “هناك ادلة تثبت وجود خروق بنتائج الانتخابات”، مبينا ان “هناك صناديق انتخابية اغلقت بعد الساعة الــ6 واخرى بعد 3 ايام وان اغلاق صناديق الاقتراع كان في وقت متأخر خرق كبير جدا”.ولفت العبودي إلى ان “تحالف قوى الدولة كان يتوقع الحصول على 20 مقعدا في الانتخابات الحالية”.