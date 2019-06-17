تيار الحكيم :” إحنه المعارضة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الاثنين، الذهاب الى المعارضة السياسية الدستورية.وقال التيار في بيان ، ان “المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص”.وأضاف “وقد تم الاستماع الى جميع وجهات النظر، ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز”.وتابع “وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن( تيار الحكمة الوطني ) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني”.