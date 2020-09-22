تيار الحكيم “زعلان”لمشاركة قوات مكافحة الإرهاب بالقبض على الفاسدين

تيار الحكيم “زعلان”لمشاركة قوات مكافحة الإرهاب بالقبض على الفاسدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، الثلاثاء، “اقحام” قوات جهاز مكافحة الإرهاب في قضايا خارج اختصاصه، معتبرا ان الحكومة تستعرض عضلاتها بذلك.وقال الشمري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، إن “استعراض الحكومة لعضلاتها باقحام جهاز مكافحة الارهاب في قضايا متعددة خارج اختصاصه وهو الاقل عددا من بقية الاجهزة وتعطيل بقية المؤسسات الامنية التي تمتلك الاف المنتسبين هو تعزيز لاخطاء الحكومات السابقة بإفراغ الاجهزة الامنية المختصة من محتواها”.وتساؤل الشمري في ختام تغريدته “فماذا ان انكسرت هيبة هذا الجهاز!!؟

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