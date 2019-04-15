تيار الحكيم يعلن “احتمالية”خروجه من تحالف الإصلاح

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، هاشم الحسناوي، الاثنين (15 نيسان 2019)، عن احتمالية لجوء تياره الى المعارضة بسبب “تفرد” سائرون باتخاذ القرارات في تحالف الإصلاح.وقال الحسناوي، في حديث صحفي له اليوم، إنه “رغم وجود هيأة سياسية وقيادية في تحالف الإصلاح، لمناقشة القرارات التي يتم اتخاذها، الا أن تفرد تحالف سائرون، أصبح واضحاً للجميع”، مبيناً أن “هناك بعض الملاحظات على أداء سلوك أعضاء سائرون، وننتظر تغييرها”.وبين أن “أعضاء سائرون، يعتقدون بأن معادلة (الفتح – سائرون)، هي من أنتجت الكابينة الوزارية، لذلك فهم يتحركون وفق الوزن الانتخابي الذي يمتلكونه، لكن هذا الاجراء غير صحيح، فوزنية الفتح وسائرون لا تعطي الحق بالتفرد بالرأي”.ولفت الى أن “تيار الحكمة لديه العديد من السيناريوهات التي قد يتخذها في الأيام القليلة المقبلة، ومن ضمنها انسحابه من تحالف الإصلاح”، مبيناً أن “قرار الانسحاب لم يتم اتخاذه بشكل رسمي الا أنه طرح على طاولة النقاش”.وحول قرار تشكيل تحالف سياسي منفرد من “النصر” بعيداً عن الإصلاح، أكد الحسناوي، أن “هذا السيناريو تم طرحة على طاولة النقاش لكنه لم يتخذ أي قرار رسمي بشأنه”.وانتقد نائب عن ائتلاف “الوطنية” الذي يتزعمه اياد علاوي، الخميس (21 شباط 2019)، تحالف سائرون، مبيناً أنه سار بشكل منفرد باتفاقاته الاخيرة مع تحالف الفتح .وقال النائب رعد الدهلكي في حديث ، إن “الاتفاق الذي عقده التحالفان بخصوص تسمية المناصب الحكمية الشاغرة لم يمتد الى البناء والاصلاح وانما بقي في إطار الطرفين”. وأضاف، أن “سائرون لم يعرض الاتفاق على تحالف الاصلاح، وانما سار بشكل منفرد باتفاقه مع الفتح”، معرباً عن أمله بأن “يكون هذا الاتفاق يصب في مصلحة العملية السياسية”. وأوضح الدهلكي، أن “الحكومة تسير بشكل بطيء جدا بخصوص إنجاز البرنامج الحكومي، لذا هي تحتاج الى دعم ووقفة جادة من قبل الحكومة والابتعاد عن الاتفاقات الجانبية التي قد تعيق اكمال الحكومة”.