تيار الحكيم يهدد بالتصعيد السياسي ضد النتائج الانتخابية

تيار الحكيم يهدد بالتصعيد السياسي ضد النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ، الأربعاء، مفوضية الانتخابات بالتعامل بطريقة خارج الضوابط مع نتائج الانتخابات ، وحذر مزيداً من الانسداد السياسي.وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، في حديث صحفي، ان “مفوضية الانتخابات تعاملت مع الطعون خارج الضوابط والاليات الصحيحة وبمزاجية”.وأكد ان “هناك تخبطا واضحا من قبل الهيأة القضائية في المفوضية التي تراجعت عن بعض قراراتها حيث من المفترض ان تكون قطعية ما يدل على ان سيناريو نتائج الانتخابات معد سلفا”.وحذر العبودي من التصعيد والتشنج السياسي من قبل قوى المقاومة الإسلامية في مقدمتها “تيار الحكمة” تجاه إلغاء تلك الانتخابات.

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