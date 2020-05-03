تيار عمار:الكتل السياسية لم تتوافق لغاية الأن على تشكيل حكومة الكاظمي

تيار عمار:الكتل السياسية لم تتوافق لغاية الأن على تشكيل حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة، عباس صروط، الاحد (03 أيار 2020)، ان الكتل السياسية لم تتوافق لغاية الان على تشكيل الحكومة الجديدة، لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال صروط في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية على كابينة الكاظمي الوزارية ما تزال قائمة، بسبب رفض القوى السياسية لبعض الاسماء الواردة في الكابينة، وهذا ما يجعل كسر نصاب جلسة منح الثقة وارداً جداً”.وأضاف، أن “هذا الرفض تقابله إرادة حقيقة من بعض القوى السياسية التي تريد تشكيل حكومة جديدة للعراق بأسرع وقت، لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة على مختلف الصعد، التي تحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات”.ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس السبت، أعضاء المجلس بالتواجد، في العاصمة بغداد، يوم الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

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