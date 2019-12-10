تيار عمار:رئيس الوزراء الجديد “نصفه من الأحزاب والنصف الآخر من الشعب”!!

تيار عمار:رئيس الوزراء الجديد “نصفه من الأحزاب والنصف الآخر من الشعب”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, الثلاثاء, الإعلان عن تسمية رئيس الحكومة المقبل  خلال المدة الدستورية, مؤكدا ان جميع الكتل السياسية اتفقت على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة انتقالية ولمدة عام كامل.وقال البخاتي في تصريح صحفي إن “اجتماعات الكتل السياسية بدأت تقطف ثمارها واتفاقها على تسمية رئيس الوزراء المقبل حيث سيتم الإعلان عنه خلال المدة الدستورية”, مبينا ان “الشخصية المقبلة قد راعت فيه مقبولية الكتل السياسية , فضلا على تطابقه مع مواصفات مطالب المتظاهرين”.وأضاف البخاتي، ان “الكتل السياسية حزمت امرها بان تكون الحكومة المقبلة حكومة انتقالية ومحددة بمدة عام واحد يجري من خلالها التهيىء لاجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب”.يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد، مساء امس الثلاثاء، اجتماعا موسعا لكافة الكتل السياسية ناقشوا فيها قضية التوافق على  اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة .

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