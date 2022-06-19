تيار عمار:نحن القلب النابض لتوجيهات خامئني داخل الإطار

تيار عمار:نحن القلب النابض لتوجيهات خامئني داخل الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تيار عمار الحكيم، الأحد، عن ارتفاع اعداد نوابه إلى 16 نائبا بعد الانسحاب الصدري من البرلمان، مؤكدا مساندته الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة وأنه يشكل القلب النابض لتوجيهات خامئني داخل الإطار. وقال القيادي في الحكمة الإيراني الأصل رحيم العبودي في حديث صحفي، ان ” تيار الحكمة سيرفع مقاعده من مقعدين  الى 16 نائبا بعد الاستقالة الصدرية من مجلس النواب “. وأضاف ان “تيار الحكمة مازال فاعلا ضمن الإطار التنسيقي باعتباره القلب النابض لتوجيهات خامئني  ويسانده في تشكيل الحكومة المقبلة والمفاوضات .

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