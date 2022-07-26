تيار عمار:وزارة النفط ستبقى من حصتنا رغم ” عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة”!!

تيار عمار:وزارة النفط ستبقى من حصتنا رغم ” عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تيار الحكمة، الثلاثاء، أن مرشح الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني يحظى بمقبولية داخلية ولا يوجد أي فيتو عليه، فيما أشار إلى أن رفضه من قبل بعض الكتل أمر وارد.وقال عضو الهيئة العامة للتيار كرم الخزعلي في حديث صحفي، إن “هناك مشكلة بعد الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء، وهو مرشح رئاسة الجمهورية الذي لم يحسم حتى الآن”، مبيناً أن “المرشح محمد شياع السوداني شخصية غير جدلية وغير مرفوضة”.وأضاف، أن “السوداني يحظى بمقبولية داخلية  ولا يوجد اي فيتو عليه”، لافتاً إلى أن “رفض السوداني من بعض الكتل أمر وارد”. واضاف، صحيح قد اعلنا سابقا بعدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة لكن ستبقى وزارة النفط من حصتنا بموافقة قادة الاطار رغم حصولنا على مقعدين في البرلمان .

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