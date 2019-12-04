تيار عمار يصر على عدم أحترامه لإرادة الشعب

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، أنه لا يمكن أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة، من الشارع وعن طريق الانتخاب الشعبي.

وقال المرشدي في حديث صحفي، إن “هناك رأياً ومطالب لقوى سياسية، وحتى للشارع العراقي، ان يكون رئيس الوزراء المقبل ينتخب من الشارع”، مشيراً الى أن “هذا الامر غير دستوري، فلا يمكن اختيار او انتخاب رئيس حكومة من الشارع”.

وتساءل النائب عن تيار الحكمة: “كيف تجري هكذا انتخابات في ساحة التحرير، فهذه مخالفة دستورية وقانونية؟”، مؤكداً أنه “لا يمكن للقوى السياسية المضي بـ هكذا إجراء يخالف كل القوانين والنصوص الدستورية، وجلب رئيس وزراء من الشارع”.

وكان القيادي في تيار الحكمة، أيسر الجادري، قد رأى، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) أن خيار التكنوقراط هو الحل الأفضل للبلاد في اختيار بديل رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الجادري في حديث ، إن “المجيء بشخصية مستقلة تتمتع بمواصفات ومؤهلات التكنوقراط، هو الحل الأفضل، لذا ندعم اختيار البديل من خارج تشريحات الكتل السياسية”.

وأضاف، أن “الكتل السياسية داخل مجلس النواب تنقسم الى قسمين اليوم، الأولى انسحبت وتركت الخيار للشعب، والثانية تماطل في اختيار البديل من الشخصيات المقبولة، ومن ثم ستنتهي مدة 15 يوماً وندخل في مشاكل سياسية وقانونية”.