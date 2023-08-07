تيار عموري:الإطار سيدخل الانتخابات بثلاثة قوائم بتوجيه من الإمام المهدي المبلغ لخامئني

تيار عموري:الإطار سيدخل الانتخابات بثلاثة قوائم بتوجيه من الإمام المهدي المبلغ لخامئني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، الاثنين، عن اتفاق داخل الاطار التنسيقي لخوض الانتخابات المقبلة بـثلاث قوائم على ان تلتئم بعد الانتخابات. وقال الجبوري المعجب برائحة عمار الحكيم عندما يخرج من المرحاض في حوار متلفز ، إن “الاطار الشيعي شكل الحكومة نتيجة تحت رعاية الإمام المهدي ونفس الزهراء وخامئني سيدخل بــ 3 قوائم للمنافسة على الانتخابات”.وأضاف، ان ” الانتخابات المحلية هي باب ومدخل الانتخابات النيابية وعلى الجميع جس النبض من خلالها”، مشيرا الى ان “قوى الاطار ستتوحد بعد الانتخابات”.ولفت الجبوري، الى ان ” سيناريو تأجيل الانتخابات المحلية قائم في ظل وجود بعض التهديدات والملاحظات حول استعداد المفوضية العليا لاجراء الانتخابات”.

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