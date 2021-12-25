تيار عموري:رئيس الحكومة المقبلة بترشيح أمريكي إيراني

تيار عموري:رئيس الحكومة المقبلة بترشيح أمريكي إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح القيادي في تيار الحكيم المدعو هاشم الحسناوي، السبت، ان رئيس الحكومة المقبلة باختيار من قبل امريكا وإيران ولادور للأحزاب السياسية في العراق.وقال الحسناوي، في تصريح صحفي : ” لادور للاحزاب السياسية في العراق باختيار رئيس الحكومة المقبلة بل باتفاق امريكي إيراني .وأضاف، أن “اجهاض حكومة عادل عبد المهدي كان بارادة خارجية بعد التوتر بين طهران وواشطن وبالتالي سقطت حكومة عبد المهدي بينما لاحظنا الهدوء بعدها بين المحورين ساهم باختيار مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء”.”وبالتالي فأن العامل الخارجي لن يكون بعيدا في إظهار ملامح شخص رئيس الوزراء المقبل”.

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