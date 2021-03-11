تيار عموري:عدم الكشف عن أسماء مرشحينا للانتخابات تحسبا من “التسقيط”السياسي

تيار عموري:عدم الكشف عن أسماء مرشحينا للانتخابات تحسبا من “التسقيط”السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، عن عدم كشف القوى السياسية  بضمنها تيار الحكمة عن ممثليها في خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، حتى الآن.وقال القيادي في التيار، النائب سالم الطفيلي، في حديث صحفي، ان “القوى السياسية تخشى من كشف أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، فهؤلاء المرشحين، ربما من الآن يتعرضون الى التسقيط، كما هناك مخاوف من ان هؤلاء المرشحين قد يتعرضون الى عمليات اغتيال وتصفية في حال كشف عنهم من الآن والوقت مبكرة للانتخابات”.وبين الطفيلي، أن “القوى السياسية، سوف تكشف عن مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، قبل موعد اغلاق تسجيل المرشحين بساعات، وهذا كله يأتي من أجل الحفاظ على المرشحين من التسقيط او التصفية الجسدية”.يذكر ان معظم مرشحين الحكيم هم من على شاكلته في الخيانة والنفاق وسرقة المال العام.

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