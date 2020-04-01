تيار عموري:نحن مع مرشح فصائل الحشد لرئاسة الوزراء

تيار عموري:نحن مع مرشح فصائل الحشد لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الاربعاء، عدم تحقيق أي تقدم بشأن الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال الجابري في حديث صحفي، إن “المحادثات السياسية لم تسفر حتى اللحظة عن تشكيل كابينة وزارية في ظل تصاعد حدة التوتر بين بعض القوى الشيعية على تولي الزرفي رئاسة الوزراء “.وأضاف أن “تيار الحكمة يصر على عدم تمرير الزرفي وأنه مع المرشح الذي تدعمه  فصائل محور المقاومة الاسلامية “.وأشار إلى أن “ الجارة إيران تريد ان يستقر العراق من خلال مرشح فصائل الحشد” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *