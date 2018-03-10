تيلرسون:جونج يرغب حقا في لقاء ترامب

تيلرسون:جونج يرغب حقا في لقاء ترامب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مساء أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار إجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من تلقاء نفسه لكن المحادثات ستحتاج “لبضعة أسابيع” لترتيبها.وكان ترامب قال إنه مستعد للقاء كيم فيما سيكون أول لقاء مباشر بين زعيمي البلدين على الإطلاق وسيمثل انفراجة كبيرة في التوترات النووية مع بيونجيانج.وقال تيلرسون للصحفيين أثناء زيارة لجيبوتي “إنه قرار اتخذه الرئيس من تلقاء نفسه، تحدثت معه في وقت مبكر اليوم بشأن هذا القرار وأجرينا محادثة جيدة للغاية”.وأضاف “قال الرئيس ترامب منذ فترة إنه منفتح بشأن المحادثات ويرغب في لقاء كيم عندما تكون الظروف مواتية واعتقد أن الرئيس يرى أن الوقت قد حان”.وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تفاجأت بموقف كيم خلال محادثاته مع وفد زائر من كوريا الجنوبية”.وقال تيلرسون إن هذا هو أقوى مؤشر حتى الآن على أن كيم “ليس مستعدا فحسب وإنما يرغب حقا في إجراء محادثات”.

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