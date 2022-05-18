آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ثلاثة لجان نيابية تختار رئيساً لها
الكاظمي لكادر أمانة بغداد:متى تتوقفون عن تمشية معاملات المواطنين مقابل الرشا؟
حزب الجيل الجديد يقدم ملفات فساد عن إدارة محافظة كركوك إلى هيئة النزاهة
النزاهة النيابية:لايحق للبرلمان تقديم مشاريع قوانين فيها جنبة مالية
حزب طالباني يدعو الصدر إلى الابتعاد عن التشنج والعناد
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
-
- اذاعة INN