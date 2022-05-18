ثلاثة لجان نيابية تختار رئيساً لها

ثلاثة لجان نيابية تختار رئيساً لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اختارت لجنة الصحة والبيئة ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الاوقاف والعشائر النيابية، اليوم الاربعاء، رئيساً للسن ونائبيه.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أن “لجنة الصحة والبيئة و لجنة الشباب والرياضة و لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، عقدت اجتماعاً برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي، لاختيار رئيساً للسن ونائبيه”.واضاف البيان، أن “لجنة الصحة والبيئة النيابية اختارت،النائب لقاء ال ياسين رئيساً للسن، والنائب جياي تيمور نائب اول، والنائب محمود خلف العبيدي نائب ثاني”، مبيناً أن “لجنة الشباب والرياضة اختارت، النائب جبار رمضان لفته رئيساً للسن، والنائب جياي تيمور نائب اول، والنائب محمود خلف العبيدي نائب ثاني”.وتابع، أن “لجنة الاوقاف والعشائر النيابية اختارت محمود المشهداني رئيساً للسن، و محمد الصيهود نائباً”.

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