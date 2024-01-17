جامعة الدول العربية تدين الاعتداء الإيراني على سيادة العراق

جامعة الدول العربية تدين الاعتداء الإيراني على سيادة العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتمدت جامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، قرارًا بشأن ادانة العدوان الإيراني على العراق.وعقدت الجامعة العربية، عصر اليوم الاربعاء، جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني على أربيل.وادان ‏الأمين العام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في كلمة له خلال الجلسة، ” القصف الإيراني على أربيل”.من جانبه ايضا ادان ممثل ‏جمهورية اليمن العربية في الجامعة، السفير رياض العكبري، “القصف الإيراني على أربيل”، فيما شدد وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على “ادانة المملكة بشدة، القصف  الإيراني على مدينة أربيل”، مؤكدا “تضامن حكومة بلاده مع جمهورية العراق”.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وعدّ مجلس أمن إقليم كردستان، الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل “إنتهاكاً صارخاً لسيادة” الإقليم والعراق كافة.فيما اعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، عن تشكيل لجنة تحقيقة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق بالهجوم الإيراني على اربيل وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.

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