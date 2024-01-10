جامعة تبريز الإيرانية:(1900) طالب عراقي يدرسون في هذه الجامعة

جامعة تبريز الإيرانية:(1900) طالب عراقي يدرسون في هذه الجامعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس جامعة “تبريز” الإيرانية ،الأربعاء، عن وجود “1900” طالب عراقي يدرسون فقط في هذه الجامعة. وقال صفر نصرالله زادة، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الدولي الأول للمقاومة، والذي عقد في أروقة الجامعة الواقعة بمحافظة أذربيجان الايرانية، إن: “1900 طالب عراقي يدرسون في جامعة تبريز في مختلف التخصصات”. وأضاف، أن: “الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير الظروف اللازمة لهم، داعيا اياهم للتعبير عن مطالبهم عند مسؤولي الجامعة”. وأعرب عن أمله لأن يتخرج هؤلاء الطلبة بتخصصات كافية مع ذكريات طيبة من جامعة تبريز، وفق تعبيره.وأكد أن وزير التعليم العراقي نعيم العبودي وراء تشجيع الطلبة العراقيين ودعمهم في الدراسة في الجامعات الإيرانية.

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