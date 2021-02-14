جبهة الإنقاذ:الاغراءات المالية ستزيد من الانشقاقات والانقسامات الكتل السنّية

جبهة الإنقاذ:الاغراءات المالية ستزيد من الانشقاقات والانقسامات الكتل السنّية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان , الاحد, أن الاغراءات المالية ستزيد من الانشقاقات والانقسامات داخل الكتل والأحزاب السنية مع قرب موعد الانتخابات.وقال عبطان في تصريح صحفي , ان ” قوى تحالف القوى حالها حال بقية القوى السياسية العراقية تتعرض بين فترة وأخرى الى انتقالات حزبية وتشضي”، مبينا أن “تلك التنقلات تأتي لمصالح شخصية لاعلاقة لها بالسوك والمنهج السياسي ” .وأضاف ان “حمى الانتخابات المقبلة جعلت الأحزاب السنية خاصة ممن تملك أموالا الى منح اغراءات لنواب لامعين ومؤثرين في مواقع سكناهم  لاجل الاستحواث عليهم وضمهم الى احزابهم لكسب اكبر عدد ممكن من المقاعد”, مؤكدا ان ” حمى الانتقالات وتقديم الاغراءات  ستستمر خلال المدة المقبلة” .وكانت مصادر إعلامية كشفت في وقت سابق عن جملة انشقاقات ضرب تحالف القوى وحزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينة ان الانشقاقات ضمت اسماءً مهمة. 

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