جبهة الإنقاذ:دعوات إقالة العاني تكرس عمليات الاختطاف وقتل العراقيين الأبرياء

جبهة الإنقاذ:دعوات إقالة العاني تكرس عمليات الاختطاف وقتل العراقيين الأبرياء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، الثلاثاء، بيانا بشأن مطالبات اقالة القيادي فيها ظافر العاني من عضوية البرلمان.وأدناه نص البيان… 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *