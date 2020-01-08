جبهة الإنقاذ:لاسيادة للعراق في ظل عبد المهدي والميليشيات

جبهة الإنقاذ:لاسيادة للعراق في ظل عبد المهدي والميليشيات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، بيانا بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار، مبينة أن السيادة العراقية أصبحت ’’محل شك’’.وقالت الجبهة في البيان ، إنه “قد حصل ما كانت جبهة الإنقاذ والتنمية تحذر منه، فإنها تسجل إدانتها الشديدة للسياسة العرجاء التي جعلت من العراق ساحة لصراع لا ناقة له فيها ولا جمل”.وأضافت، أننا “أمام مسؤولية تاريخية تجاه مواطنينا، ولم يعد ممكنا تسويغ الإخفاق والفشل وقصر النظر في التعامل مع الأحداث الكبيرة التي يدفع شعبنا ثمنا باهضاً في أمنه واستقراره”.وتابع البيان أن “جبهة الإنقاذ والتنمية تدين التصعيد الخطير في الصراع الأميركي الايراني، وتدين التجاوز الصريح للسيادة العراقية التي أصبحت محل شك، وتدين المنهج المصر على تصفية حساباته في العراق”، لافتا إلى أنه “ليس مقبولا أن يعمد الجانب الايراني على ضرب قواعد عراقية تضم عسكريين أمريكان ما زال وجودهم يقترن بموافقات واتفاقيات مع الجانب العراقي، وليس مقبولا أن تتم الاستهانة بالدماء العراقية من أي طرف “.وأكدت على “موقفها المبدئي، وخريطة الطريق للرد على العجز وفقدان السيطرة، لا بد من حسم اختيار رئيس مجلس وزراء مؤقت لفترة انتقالية مهمتها تشريع القوانين المطلوبة واجراء انتخابات حرة، فضلا عن الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي بالحفاظ على وطن مستقل ذي سيادة حقيقية، وضرب أعمدة الفساد، وإحالة المسؤولين عن جرائم قتل المتظاهرين إلى القضاء “.وأشارت إلى أنه “دون ذلك، سوف تستمر حالة الانهيار التي يمكن أن تقود إلى وضع نهاية لوحدة العراق، وبخاصة إثر تصاعد خطاب أصحاب الأجندات الأجنبية، وتغول الميليشيات المرتبطة بالخارج، وتجاوز إرادة المكونات العراقية وحقها في أن يكون لها رأي ودور في القضايا الأساسية التي تهم الشعب بمكوناته جميعا “.

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