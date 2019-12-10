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جبهة الإنقاذ:لن نشارك في الحكومة المقبلة واختيار رئيس الوزراء الجديد “صعب جداً”
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جعفر:تغيير القضاة الذين أصدروا اوامر قبض بحق الفاسدين
تحالف سائرون يرفض التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة القادمة
تيار عمار:رئيس الوزراء الجديد “نصفه من الأحزاب والنصف الآخر من الشعب”!!
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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