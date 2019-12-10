جبهة الإنقاذ:لن نشارك في الحكومة المقبلة واختيار رئيس الوزراء الجديد “صعب جداً”

جبهة الإنقاذ:لن نشارك في الحكومة المقبلة واختيار رئيس الوزراء الجديد “صعب جداً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يتزعمها أسامة النجيفي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، عدم مشاركتها في الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدة، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد “صعب جداً”.وقال المتحدث باسم الجبهة عبد الكريم عبطان، في حديث  صحفي، إن “المادة 76 من الدستور الخاصة بـ(الكتلة الاكبر) تم اختراقها، من بداية تشكيل الحكومة الحالية المستقيلة، وعادل عبد المهدي جاء بتوافق سياسي، وليس من خلال الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب”.وأكد عبطان، أن “اختيار رئيس الوزراء الجديد، سيكون صعب جداً، خصوصاً ان الاغلب يريد شخصية مستقلة، وهنا الصعوبة”.وأشار الى أن “جبهة الانقاذ والتنمية لن تشارك بالحكومة المقبلة، كما لم نشارك بالحكومة الحالية، فنحن نعتقد ان المرحلة الحالية، يجب ان تكون بقيادة شخصيات مستقلة وتكون مهمة الحكومة الجديدة محددة، وشخصيات هذه الحكومة ليس لها اي مستقبل سياسي من بالترشيح للانتخابات”.

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