جبهة الإنقاذ:لن نشترك في حكومة علاوي

جبهة الإنقاذ:لن نشترك في حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي, الثلاثاء, عدم مشاركتها في حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة وقد ابلغته بذلك رسميا, مؤكدة ان الجبهة ستكون في صف المعارضة لتراقب أداء الحكومة وتنفيذ برنامجها.وقال المتحدث باسم الجبهة النائب السابق عبد الكريم عبطان في تصريح  صحفي , ان “جبهة الإنقاذ والتنمية أبلغت رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي رسميا بعدم مشاركتها في تشكيلة الحكومة المقبلة”.وأضاف عبطان ان ” جبهة الإنقاذ والتنمية ستكون في صف المعارضة الإيجابية وستراقب أداء رئيس الوزراء وحكومته ومدى تطبيقها للبرنامج الحكومي الذي وعدت فيه خاصة تنفيذ مطالب المتظاهرين”.وكان النائب محمد الخالدي كشف، اليوم الثلاثاء، عن نية علاوي تقديم حكومته الى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح. 

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