جبهة الإنقاذ تؤيد تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء

جبهة الإنقاذ تؤيد تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت جبهة الإنقاذ والتنمية، برئاسة أسامة النجيفي، اليوم الاربعاء، ترحيبها بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى انها تأمل في أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادرا على تشكيل حكومة نزيهة مؤهلة على مواجهة الفساد.وأصدرت الجبهة بياناً جاء فيه: “اليوم، وبعد مخاض عسير، صدر المرسوم الجمهوري بتكليف السيد عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما “.وأضاف البيان ان “جبهة الإنقاذ والتنمية تهنئ الزرفي على الثقة التي نالها عبر التكليف، ويحدوها الأمل في أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادرا على تشكيل حكومة نزيهة مؤهلة على مواجهة الفساد، وذات برنامج يقود إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتضع نصب عينيها مطالب المتظاهرين العادلة، وتقديم قتلتهم إلى القضاء، وأن تعمل على وفق منهج وطني مضاد للطائفية ، وتعيد للهوية الوطنية قيمتها ودلالاتها العميقة ، وتشرع في تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات المبكرة باعتماد البطاقة البايومترية ، وتبعد العراق عن أي صراع اقليمي أو دولي وبخاصة ما يتعلق بالصراع الايراني الأميركي ، فضلا عن تقديم برنامج حكومي مؤهل لإنهاء أزمات النازحين والمخفيين قسرا ، وبناء المدن المحررة “.وتابع البيان ان “جبهة الإنقاذ والتنمية إذ تعيد التذكير بالنقاط أعلاه فإنها تنطلق من الحرص الشديد على إنجاح مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف ، والاسهام جديا بتفكيك الأزمات والمشاكل باتجاه حلول تضمن للعراق وشعبه الكريم حقوقه الأساسية وتطلعاته المشروعة “.وأكدت الجبهة بحسب البيان “إن طبيعة الظروف، وما يعانيه العراق من أزمات وإخفاقات على مختلف الصعد، تشكل حافزا للوطنيين الحقيقيين للعمل على وفق مناهج مبتكرة قوامها التضحية والعطاء وإعلاء القيم النبيلة التي اتصف بها العراقيون عبر التاريخ”.

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