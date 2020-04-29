جبهة الإنقاذ تعلن عدم مشاركتها في حكومة الكاظمي الميتة

جبهة الإنقاذ تعلن عدم مشاركتها في حكومة الكاظمي الميتة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم جبهة الانقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان، الاربعاء، عن عدم مشاركة الجبهة بحكومة مصطفى الكاظمي المقبلة، مبينا ان الكاظمي لن يحقق اي انجاز يذكر في حال حصوله على الثقة النيابية.وقال عبطان في تصريح صحفي، ان “جبهة الانقاذ والتنمية اتخذت قرارا بعدم المشاركة في حكومة مصطفى الكاظمي ومنحه فرصة التفاوض مع الاحزاب البقية”.واضاف ان “الكاظمي سيواجه مصير رئيس الوزراء المكلف المنسحب محمد توفيق علاوي في حال اصراره على اختيار وزراء مستثقلين وفي حال اختيار وزراء منحزبين فان القوى الشعبية لن ترحب بالحكومة المقبلة”.واوضح ان “الكتل السياسية التي تدعم الكاظمي بالعلن تهدده بسحب الدعم في حال عدم اختيار وزراء من خلالها في حكومته لضمان التصويت النيابي”، مبينا ان “الكاظمي لن يحقق اي انجاز في حال نيله الثقة النيابية باستثناء الدعوات الى انتخابات مبكرة”.

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