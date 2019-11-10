جبهة التصحيح:الحلبوسي “يتجاهل” النواب

جبهة التصحيح:الحلبوسي “يتجاهل” النواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو جبهة التصحيح النيابية ندى شاكر, الاحد , رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية بتجاهل النواب وذلك لعدم اطلاعهم عن تفاصيل اجتماعاتهم اليومية والمستمرة.وقالت شاكر في تصريح  صحفي، إن “الاجتماعات المستمرة التي يعقدها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية والرئاسات الثلاث لم يتم اطلاع نواب الكتل على نتائجها وكان الامر مقصود بتجاهل النواب”.واضافت ان “تشكيل جبهة تصحيح التي انضم اليها اكثر من 50 نائبا نتيجة لذلك التجاهل المتعمد للنواب من قبل الحلبوسي ورؤساء الكتل”.وطالبت شاكر رئيس مجلس النواب بأن “تكون الاجتماعات والمناقشات بشكل جماعي حتى وان لم يحصل نصاب قانوني وتحويل الجلسات الى جلسات تشاورية”. 

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