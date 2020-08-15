جبهة النجيفي:الانتخابات لن تجري وفق موعد الكاظمي

جبهة النجيفي:الانتخابات لن تجري وفق موعد الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-اكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية حازم الجنابي، السبت، أن الانتخابات المبكرة لن تجرى في الموعد المحدد الذي اعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الجنابي في تصريح صحفي، إن “الانتخابات المبكرة لن تجرى ومازلت مصرا على رأيي وان جرت فأنها لن تجرى في الموعد المحدد من قبل الكاظمي بسبب الخلافات السياسية والقانونية”.وأضاف الجنابي، أن “موعد 6 / 6 / 2021 يخدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيرا إلى أن “هناك من يعمل على تاجيل الموعد”.

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