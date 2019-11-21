جثير:لاتوجد عدالة بين الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية

جثير:لاتوجد عدالة بين الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، أن هناك تمييز بين المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا في عمان.وقال مدرب منتخب الشباب قحطن جثير في مؤتمر صحفي، إنه “نتمنى تطبيق مبدأ العدالة على جميع الفرق لأننا نرى ان هناك تمييزًا بين بعض المنتخبات واهمال البقية”.واضاف ان “ملاعب التدريب تبعد عن سكن بعثة منتخبنا ساعة ونصف وقدمنا اعتراضا رسميا بهذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “نقل التصفيات من كربلاء الى سلطنة عمان لا يؤثر على مستوى اللاعبين”.وبين أن “بطولة غرب اسيا كانت افضل محطة اعداد بالنسبة لنا”.يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان. 

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