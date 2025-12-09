جدل بشأن عطلة يوم النصر

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب طالباني:الأسبوع المقبل تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية
العامري:أول جلسة للبرلمان الجديد بعد التاسع من الشهر المقبل
حكومة الإطار”الجهادية” تحذف أسم حزب الله اللبناني والحوثيين من قوائم الإرهاب
شركة شيفرون الأمريكية تتعهد بتطوير قطاع النفط
المجلس العالمي للذهب:العراق بالمرتبة (29) عالمياً في احتياطي الذهب
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
شركة شيفرون الأمريكية تتعهد بتطوير قطاع النفط
المجلس العالمي للذهب:العراق بالمرتبة (29) عالمياً في احتياطي الذهب
نائب سابق:العراق يجب أن يلجأ للورقة الاقتصادية للضغط على تركيا لضمان حصته العادلة من المياه
مصدر نفطي:شركة شيفرون الاميركية تستلم حقل غرب القرنة /2 بدلا من الشركة الروسية
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
-
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حكومة الإطار”الجهادية” تحذف أسم حزب الله اللبناني والحوثيين من قوائم الإرهاب
سياسي:الإطار يريد حكومة خانعة للقوى المتنفذة
ائتلاف المالكي:رئاسة الحكومة المقبلة انحصرت بين المالكي والسوداني
ائتلاف المالكي:السوداني أصبح من الماضي لا ولاية ثانية له
السوداني:حصر سلاح الفصائل الحشدوية يحتاج الى حوار سياسي !!
-
- اذاعة INN