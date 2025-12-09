جدل بشأن عطلة يوم النصر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الثلاثاء، إن “قانون العطل الرسمية يتضمن 17 عطلة رسمية ما بين المناسبات الدينية والأعياد الوطنية، ولم يتضمن تعطيل الدوام الرسمي في يوم 10 كانون الاول بمناسبة يوم النصر”.

وأضاف أن “القانون منح رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تعطيل الدوام الرسمي بالمناسبات والظروف الخاصة”.

وتابع أن “هناك ترجيحات بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء، بقرار من مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ستعقد مساء اليوم”.

وفي كل عام، يمنح رئيس مجلس الوزراء، عطلة رسمية في 10 كانون الأول، بمناسبة ذكرى تحقيق النصر على تنظيم داعش عام 2017.