جدول المباريات الأوروبية والعربية لكرة القدم لهذا اليوم

جدول المباريات الأوروبية والعربية لكرة القدم لهذا اليوم
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سيكون اليوم الثلاثاء مميز بما يتعلق بالأحداث الرياضية على صعيد مباريات كرة القدم ، والتي تنحصر في المقام الاول في لقاءات الإياب من الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسيتحدد في هذا اليوم وصول أول فريقين للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وذلك عندما يحل أياكس الهولندي ضيفاً على يوفنتوس الإيطالي ، ومانشستر يونايتد على برشلونة في ملعب كامب نو.وفاز برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد ، مما يعني إن مانشستر يونايتد سيكون مطالباً بالفوز بفارق هدفين لكي يتمكن من الوصول إلى نصف النهائي.وعلى الجانب الآخر ، سيكون أياكس الهولندي مطالباً بالفوز أو التعادل بفارق هدفين وأكثر لكي يتأهل إلى تصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، بينما يكفي يوفنتوس التعادل السلبي أو الفوز للعبور إلى الدور القادم من المسابقة.وتبدأ في فترة المساء الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإسيوي ، حيث سيلعب الوحدات الأردني على ميدانه ضد الجيش السوري ، فيما سيخوض المالكية مباراة صعبة ضد القادسية الكويتي.وبالإضافة إلى ذلك ، سيخوض برايتون مباراة ضد كارديف سيتي على ملعب فالمر في جولة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي ، حيث سيكون الفوز مهماً لتحسين موقع كلا الفريقين في الترتيب العام.ومن أبرز المباريات في كرة القدم اللاتنية هي انطلاق مباريات الإياب من الدور الأول من بطولة كوبا سود اميريكانا ، والجولة الثانية والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي من خلال إقامة خمس لقاءات.وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الموافق 16 / 4 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة* دوري أبطال أوروبا (إياب الدور ربع النهائي:)
برشلونة × مانشستر يونايتد .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة 
يوفنتوس × أياكس .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 
* كأس الإتحاد الآسيوي (الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات)
السويق العمُاني ×العهد اللبناني .. الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة
الوحدات الأردني ×الجيش السوري .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
المالكية البحريني ×القادسية الكويتي .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة 
* الدوري الإنجليزي الممتاز (جولة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين)
برايتون × كارديف سيتي .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة 
* دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي (الجولة الثالثة والثلاثين)
الشعلة × المجزل .. الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)
نجران × الطائي .. الساعة 15:50 بتوقيت مكة المكرمة السعودية الرياضية
القيصومة × الكوكب .. الساعة 15:50 بتوقيت مكة المكرمة السعودية الرياضية
النهضة × العدالة .. الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة السعودية الرياضية
الخليج × هجر .. الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة السعودية الرياضية
* كأس الجزائر الدور نصف النهائي
وفاق رياضي سطيف × شبيبة بجاية .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة الجزائر الرياضي
* كوبا سود اميريكانا (إياب الدور الأول)كولون (الأرجنتين) × ديبرتيفو مونيسيبال) .. الساعة 03:30 فجراً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة 
لا ايكوايداد (كولومبيا) × إنديبيندينتي (باراجواي) .. الساعة 03:30 فجراً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD).

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