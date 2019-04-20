جدول مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا اليوم

جدول مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا اليوم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بعد تأهله لأول مرة بعد غياب 3 سنوات إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يدخل نادي برشلونة مباراة الجولة الثالثة والثلاثين في الكامب نو ضد فريق ريال سوسيداد وعينه على حسم لقب الدوري والإقتراب من تحقيق الليجا الثانية على التوالي.ويتواصل صراع الهبوط المشتعل هذا الموسم في الدوري الإسباني “ليجا” حيث تقام اليوم مبارتين هامتين للغاية الأولى يستقبل فيها سيلتا فيجو فريق جيرونا في لقاء بين السابع عشر والرابع عشر على الترتيب.أما المباراة الأخرى فستكون بين صاحب المركز الأخير وقبل الأخير تجمع بين هويسكا ورايو فايكانو وفي لقاء هام بالنسبة لاتليتكو مدريد الذي لا يريد فقد الامل نهائياً في تحقيق لقب الليجا سيخرج لملاقاة فريق إيبار العنيد.وكانت الجولة الثالثة والثلاثين من موسم 2018-2019 من الليجا قد بدأت بين ديبورتيفو لاكورونيا وبلد الوليد يوم أمس.وإليكم جدول مباريات اليوم من الدوري الإسباني ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:
سليتا فيجو × جيرونا .. الساعة 1 ظهراً (بي إن سبورتس 3)
إيبار × اتليتكو مدريد .. الساعة 4:15 عصراً (بي إن سبورتس 3)
رايو فايكانو × هويسكا .. الساعة 6:30 مساءاً (بي إن سبورتس 3)
برشلونة × ريال سوسيداد .. الساعة 8:45 مساءاً (بي إن سبورتس 3).

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