جعفر:أعلى نسبة تزوير ستكون في محافظتي صلاح الدين والانبار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، الأربعاء، عن تجاوز نسبة التزوير الـ50%، فيما أكد ان الفضيحة الأكبر ستكون في محافظتي صلاح الدين والانبار.وقال جعفر، في حديث صحفي له اليوم، انه “حسب ما وصل الينا من مراقبي الكيانات فان نتائج العد والفرز اليدوي غير مطابقة للنتائج المعلنة من قبل مجلس المفوضين”، مبينا ان “نسبة التزوير في كركوك الى هذه اللحظة تجاوزت الـ50%”.وأضاف ان “فضيحة التزوير والتلاعب الأكبر، ستكون في محافظتي صلاح الدين والانبار، فعند البدء بعمليات الفرز هناك ستكون النتائج صدمة للجميع”.يذكر ان مفوضية الانتخابات المنتدبة بدأت بعملية العد والفرز، ظهر الثلاثاء الماضي، وفتحت ٢٤ صندوقاً في قاعة النشاط الرياضي والكشفي وسط كركوك.