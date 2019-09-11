جعفر:التوازن الطائفي لايسمح للصالحي أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية

جعفر:التوازن الطائفي لايسمح للصالحي أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم امين عام الاتحاد الاسلامي التركماني جاسم محمد جعفر، الأربعاء، رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي بمحاولة استخدام ورقة الموقف من اقالة الحكومة او عدمها مقابل حصوله على منصب نائب رئيس الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي يحاول استخدام ورقة الوقوف من اقالة الحكومة او عدمها لتحقيق مصالحه في الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية”.واضاف ان “التوازن السياسي الذي تم الاتفاق عليه من قبل الكتل السياسية لايسمح للجبهة تحقيقية لكونه من استحقاق التركمان الشيعة وان محاولة الصالحي لن تنجح لاهذا السبب”.واشار الصالحي إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح لايستطيع ان يكلف شخصية تركمانية سنية للمنصب امتثالا للاتفاق السياسي الخاص بالتوازن”.

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