جعفر:الضرورة تستدعي تأمين رئيس وزراء بديل قبل استقالة عبد المهدي

جعفر:الضرورة تستدعي تأمين رئيس وزراء بديل قبل استقالة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاربعاء، من دخول العراق في دوامة سياسية في حال اقدام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته من منصبه، مبيناً ان الاستقالة ستجعل العراق في مهب الريح، مايتحتم على رئيس الوزراء تصفية الامور والاتفاق على شخصية اخرى في حال لجأ الى خيار الاستقالة.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم استقالته امر غير مستبعد، خاصة انه قام بهذا الفعل سابقاً بتخليه عن منصبي نائب رئيس الجمهورية ووزير النفط”.واضاف ان “استقالة رئيس الوزراء ستكون اخطر مايكون في هذا الظرف الحساس، وسيضع البلد في حالة مجهولة، خاصة ان خطر داعش الارهابي مازال قائما، اضافة الى الاطماع السياسية وتوترات المنطقة، مايجعل العراق في مهب الريح”، مبينا أن “الضغوط ستكون قوية، من اجل عدم اقدام رئيس الوزراء على خطوة الاستقالة، حيث ان عبد المهدي رجل ذو مسؤولية ويدرك الامور جيدا ولن يقدم على هكذا خطوة”.وبين ان “الاستقالة غير مستبعدة في حال قام رئيس الوزراء بتحضير شخصية اخرى، يتم الاتفاق عليها داخل البرلمان وبين الكتل السياسية من اجل عدم احداث اي فراغ في منصب رئيس الوزراء”، مستبعدا “قيام عبد المهدي باقالة بعض وزرائه، خاصة انه مازال يعاني من عدم حسم منصب وزير التربية، حيث ان اقالة بعض الوزراء امر وارد الحدوث عن طريق الاستجواب داخل البرلمان من قبل الكتل السياسية”.

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