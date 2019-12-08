جعفر:النظام الفردي الانتخابي سيضر التركمان والعرب في كركوك

جعفر:النظام الفردي الانتخابي سيضر التركمان والعرب في كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني جاسم محمد جعفر , الاحد , ان الدعوة الى جعل الترشيح بالنظام الفردي وتقسيم المحافظات الى دوائر عدة سيضر التركمان والعرب في كركوك.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “محافظة كركوك تختلف تماما عن أي محافظة عراقية بسبب تعدديتها العرقية والدينية , فضلا عن اختلاط تلك التعدية في الاقضية ذات النسب السكانية الأكثر وهيمنة الكرد فيها”.وأضاف ان “النظام الفردي سيضر القوميتين التركمانية والعربية على حساب الاكراد خاصة وان الكرد عملوا على تغيير ديمغرافي في اغلب مناطق المحافظة بعد 2003 ” , مبينا ان “بعض المناطق العربية والتركمانية ربما ستتضمن نوابا من العرب والتركمان”.وكانت كتلة اتحاد القوى العراقية رجحت، اليوم الأحد، عدم ادراج مشروع قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال جلسة يوم غد الاثنين, عازية  ذلك لعدم اكتمال الإجراءات الفنية لمشروع القانون. 

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