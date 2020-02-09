جعفر:الوزراء الكرد سيكونون حزبيين 100% في حكومة علاوي وكذلك القوى السنية

جعفر:الوزراء الكرد سيكونون حزبيين 100% في حكومة علاوي وكذلك القوى السنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وضع القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، الأحد (09 شباط 2020)، نسبة متدنية لاستقلالية الوزراء بالحكومة المقبلة، التي سيشكلها محمد توفيق علاوي، مؤكداً أن “الكرد والسنة لن يتنازلوا عن حصصهم”.وقال البياتي في حديث صحفي، إن “شعار الحكومة الجديدة مستقلة وعلاوي له مطلق اليد، هذه شعارات ليس إلا، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لا في الوقت الحالي، ولا بعد عشر سنوات”، مبيناً ان “الوزراء الكرد سيكونون حزبيين 100%، ووزراء المكون السنة سيتم اختيارهم من قبل القوى السياسية السنية حصراً”.وتابع: “ستكون هناك نوع من الاستقلالية لدى القوى السياسية الشيعية، وهذه الاستقلالية تكون مشروطة، بما يعني أن أي وزير لا يتم اختياره الا بعد موافقة القوى الشيعية”، مؤكداً أن “حكومة علاوي لن تكون مستقلة، والاستقلالية ستكون فيها بنسبة 20%، وربما اقل من ذلك بقليل”.

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