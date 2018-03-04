جعفر:تعاون أمني عسكري بين العراق وتركيا

جعفر:تعاون أمني عسكري بين العراق وتركيا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة النائب عن دولة  القانون جاسم محمد جعفر, الأحد, عن ابرز الملفات التي طرحها رئيس أركان الجيش التركي اكار خلوصي خلال زيارته إلى بغداد, مشيرا إلى أن الأخير عرض على المسؤولين العراقيين سحب القوات التركية مقابل نشر مستشارين في محافظة نينوى. وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم:إن “خلوصي أكمل المباحثات بين الجانبين العراقي والتركي في مجال التعاون العسكري والامني ومحاربة العناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة الاستقرار في الحدودالتي بدأها وزيري خارجية البلدين في قبل عدة اشهر”. وأضاف أن “خلوصي بحث ترتيب الانسحاب التركي من ناحية بعشيقة شمالي نينوى مقابل ابقاء مستشارين أتراك لتدريب قوات الشرطة المحلية في نينوى”. وتابع جعفر، أن “المباحثات شملت انتشار الجيش التركي على الحدود العراقية لمكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني  وفتح معبر  الحدودي الجديد في طريق فيشخابور فضلا عن افتتاح معبر ابراهيم الخليل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *