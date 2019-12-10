جعفر:تغيير القضاة الذين أصدروا اوامر قبض بحق الفاسدين

جعفر:تغيير القضاة الذين أصدروا اوامر قبض بحق الفاسدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن تغيير بعض القضاة الذين اصدروا أوامر القبض بحق بعض المسؤولين السابقين والحاليين، مبينا ان اغلب من صدرت بحقهم مذكرات قبض هم خارج العراق.وقال جعفر في حديث صحفي، ان “الملفات التي تم تحريكها بالقضاء ضد من أصدرت بحقهم مذكرات قبض جميعها قديمة ولا يوجد ملف جديد”.وأضاف انه “تم تحريك الملفات نتيجة ضغط الشارع ودعوات المرجعية لمحاسبة المفسدين”، مشيرا الى ان “مذكرات القبض جاءت مستعجلة نتيجة الضغط والوضع غير المستقر”.وأوضح ان “اغلب من صدرت بحقهم مذكرات قبض هم خارج العراق ومن الصعب جلبهم في ظل الظروف الراهنة”، لافتا الى ان “معلومات تفيد بتغيير بعض القضاة الذين اصدروا مذكرات القبض.

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