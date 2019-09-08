جعفر:تقديم إستقالة عبد المهدي حتمية بعد تراجع تأييد تحالفي سائرون والفتح

جعفر:تقديم إستقالة عبد المهدي حتمية بعد تراجع تأييد تحالفي سائرون والفتح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاحد، تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة من ترأس الحكومة، عازيا الأمر إلى تراجع تأييد تحالفي الفتح وسائرون للحكومة الحالية.وقال ألبياتي في تصريح  صحفي، إن “تراجع تحالفي سائرون والفتح عن دعم الحكومة الحالية حصل لعدم التزامها بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن قرب الحكومة الاتحادية من الجانب الأمريكي وتقديم التنازلات في بعض القرارات السياسية”، لافتا إلى إن “الفتح غير راض على توجه الحكومة بالتقارب مع واشنطن”.وأضاف أن “عبد المهدي قد يلجأ لتقديم استقالته من الحكومة لعدم وجود تأييد سياسي له من قبل تحالفي الفتح وسائرون”، مبينا أن “الحكومة الحالية لم تلبي ما تم الاتفاق عليه في تقديم الخدمات ومعالجة الوجود الأجنبي في البلاد”.وأكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم ، استمراره في العمل المعارض من اجل تصحيح مسار الحكومة ومحاسبة المقصرين، مبينا ان إقالة حكومة عادل عبد المهدي دون التوافق على الشخصية البديلة القوية ستؤدي الى فراغ دستوري غير مسبوق. 

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