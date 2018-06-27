جعفر:حزب الدعوة يسعى لضم المالكي والعبادي في تحالف واحد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في حزب الدعوة الإسلامية جاسم محمد جعفر, الأربعاء, انعقاد اجتماع لأعضاء مجلس شورى الحزب لبحث التحالفات السياسية والأزمة داخل الحزب, مبينا أن مساعي القيادة تتركز على تشكيل تحالف يضمن بـ 70 نائبا النصر ودولة القانون.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “الأزمة الحالية السياسية سواء كانت في الحزب أو خارجه يحتم على مجلس شورى الحزب الانعقاد لبحث تداعيات تلك الأزمة وتقديم المقترحات اللازمة”. وأضاف أن “قيادة الحزب تسعى وبكل طريقة لتوحيد ائتلافي النصر (برئاسة حيدر العبادي) ودولة القانون (برئاسة نوري المالكي) وتشكيل تحالف قوي يضم أكثر من 70 نائبا ليكون النواة الأقوى في تشكيل الحكومة المقبلة”. واشار جعفر إلى أن “العبادي يعتبر الأوفر حظا في تشكيل الحكومة المقبلة سيما بعد التفاهمات الأخيرة، فضلا عن إمكانية اي حزب اخر على تقديم مرشح لديه قبول عند الإطراف الأخرى”.