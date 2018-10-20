جعفر: تعيين زيباري وزيراً للمالية “عار سياسي”

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر, السبت, عن الاتفاق على تسمية القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزيرا للمالية, مبينا ان إعادة زيباري الى منصبه بعد إقالته بتهم فساد بمثابة “خزي سياسي”.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “عبد المهدي لم يحسم أمره بشان اي مرشح لشغل الوزارات باستثناء تسمية هوشيار زيباري كوزير للمالية كخطوة لإرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد خسارته منصب رئيس الجمهورية ومن اجل منح زيباري صفحة بيضاء جديدة”.وأضاف، أن “المفاوضات السياسية بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل مازالت مستمرة من اجل اعلان حكومة توافقية بين الجميع”.وتابع جعفر ان “إعادة وزير المالية المقال في البرلمان على خلفية فساد مالي ضخم هو عار سياسي ومرفوض من اغلب الكتل السياسية الا ان التوافق السياسي سيكون هو عامل الحسم في نهاية المطاف.